Аскар Мамин открыл форум «Дни космоса в Казахстане: Байконур – колыбель мировой космонавтики»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в открытии форума «Дни космоса в Казахстане: Байконур – колыбель мировой космонавтики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Глава Правительства провел встречи с руководителем корпорации «Роскосмос» Д. Рогозиным и финансовым директором компании «One Web» Т. Уэйном, с которыми обсудил вопросы развития космической отрасли Казахстана.

«Елбасы Н. Назарбаев и Президент К. Токаев уделяют особое внимание развитию инфраструктуры космодрома «Байконур» и его модернизации в соответствии с передовыми стандартами», — сказал А. Мамин на открытии Форума.





Глава Правительства отметил, что первый космодром мира находится в преддверии нового этапа своего развития, требующего консолидации сил, идей, партнерской поддержки.

«В рамках кооперации казахстанских и французских предприятий в нашей столице Нур-Султане завершается создание Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, который позволит проводить сборку и испытания спутников различного назначения. Данный проект рассчитан на стабильную и долгосрочную казахстанско-французскую промышленную кооперацию», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что активно идет работа казахстанских предприятий и ведомств с организациями в сфере космоса ОАЭ, Турции, США, Иордании, Южной Кореи, Украины, Великобритании, Японии, Китая и многих других стран. В ближайшем будущем ожидается развитие сотрудничества по обмену данными дистанционного зондирования Земли, совместному производству и коммерциализации спутниковых группировок ДЗЗ.

«Мы открыты к промышленной кооперации по производству спутника связи, совместным инвестиционным коммерческим проектам на космодроме Байконур», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства сообщил участникам Форума о планах по доведению финансирования космических систем связи и ДЗЗ Казахстана до $300 млн, в том числе с привлечением частного капитала. В ближайшее время начнется реализация масштабного проекта по созданию на космодроме Байконур экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек», который по инициативе российской стороны переименован в «Назарбаевский старт».

«Ведется проработка проекта по модернизации стартовой площадки №1 «Гагаринский старт» на космодроме «Байконур», — сказал А. Мамин.









Международный форум «Дни космоса в Казахстане» проводится ежегодно с 2013 года. В нынешнем мероприятии принимают участие 650 участников из более 25 стран мира – руководители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, космонавты Республики Казахстан, представители посольств иностранных государств, корпорации «Роскосмос», «Airbus Defence and Space», отечественные и зарубежные организации: ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», «Транстелеком», «One Web», «Thales Alenia Space», SES, «Leica Geosystems, Satrec Initiative», «Eutelsat» и другие.



