Аскар Мамин открыл автодорожное кольцо вокруг столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия автодорожного кольца вокруг города Нур-Султан протяженностью 87 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

«Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию столицы. Сегодня в рамках развития транспортной инфраструктуры города Нур-Султан мы являемся свидетелями очень важного события - открывается полное движение по кольцевой дороге вокруг столицы протяженностью 87 км»,— сказал Аскар Мамин.





Глава Правительства отметил, что от столицы по «лучевому» принципу реализуются проекты безопасных и качественных автодорог в направлениях Центр-Юг, Центр-Восток, Центр-Запад, которые обеспечат сквозной проезд с юга на север и с запада на восток страны.

Открытие кольцевой автомобильной дороги столицы позволит повысить эффективность транспортной системы города, увеличить скоростной режим автомобилей и сократить временные затраты водителей, а также улучшить экологическую обстановку в Нур-Султане.

В рамках церемонии открытия автодороги глава Правительства ознакомился с новыми технологиями и материалами в автодорожной отрасли, представленными Научно-исследовательским институтом АО «КаздорНИИ» и рядом казахстанских компаний.



