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Аскар Мамин отчитался Президенту о первых результатах переписи населения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина. Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о первых результатах Национальной переписи населения, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Как сообщил Премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71 %, женщин – 51,29 %.
Средний возраст населения – 31,94 года. 33,97 % наших соотечественников – дети в возрасте до 17 лет, 19,72% – молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18 %.
Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек, или 59,05 % населения Казахстана.
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