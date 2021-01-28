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    12:55, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин: основная задача на данный момент — проведение массовой вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    О санитарно-эпидемиологической ситуации доложил министр здравоохранения Алексей Цой, работе по производству вакцины – министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, контроле за соблюдением карантинных мер – министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, ситуации в регионах – акимы Акмолинской области Ермек Маржикпаев, Костанайской области – Архимед Мухамбетов, Северо-Казахстанской области – Кумар Аксакалов.

    Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в РК напряженная – республика вошла в «зону высокого риска», в «красной зоне» находятся 8 регионов: города Нур-Султан и Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Ежедневно регистрируются порядка 1,5 тыс. новых случаев, показатель репродуктивности – 1,14. Загруженность инфекционных коек – 31%, реанимационных – 20%.

    Отечественная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний (предварительная эффективность – 96%). Проводится аттестация качества вакцины «Спутник V». Массовая вакцинация населения вакциной «Спутник V» планируется начать 1 февраля.

    Глава Правительства поручил Министерству образования и науки обеспечить выпуск опытной партии вакцины QazCovid-in на базе Института проблем биологической безопасности и опытно-промышленной партии – на производственной площадке ТОО «НПП «Антиген».

    Премьер-Министр поручил акиматам завершить закуп необходимого оборудования для хранения вакцины и обеспечить полную готовность прививочных пунктов до 1 февраля т.г.

    Министерству информации и общественного развития совместно с Министерством здравоохранения дано поручение обеспечить информационно-разъяснительную работу о вакцинации против коронавирусной инфекции, совместно с министерством внутренних дел – своевременно пресекать факты провокации и распространения недостоверной информации по вопросам вакцинации.

    Глава Правительства подчеркнул необходимость особого контроля вопросов безопасности работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях.

    «Обеспечение производства вакцины и проведение массовой вакцинации населения являются основными задачами Правительства в сфере здравоохранения на сегодняшний день», — сказал А. Мамин.


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