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Аскар Мамин определил приоритетные задачи Национального олимпийского комитета РК

Автор:  
Серик Сабеков
18 Сентября 2019, 16:07
Аскар Мамин определил приоритетные задачи Национального олимпийского комитета РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин определил главную задачу, стоящую перед Национальным олимпийским комитетом РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действующая система организации олимпийских видов спорта дает возможность эффективно обеспечивать тренировочный процесс наших команд. Хочу акцентировать ваше внимание именно на подрастающем поколении, среди него есть множество талантов. И наша общая задача – их найти, обучить и довести до победы на крупных мировых соревнованиях. Этот пункт для каждой из федераций является приоритетным.

Кроме того, на сегодня мы также должны направить все силы, чтобы национальная сборная достойно выступила на Олимпийских играх 2020 года в Токио. У нас есть потенциал, опытные тренеры, талантливые спортсмены», - сказал Аскар Мамин, выступая на Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета РК.

Ранее он сообщил, что развитию спорта в Казахстане уделяется большое внимание. Из республиканского бюджета на развитие спорта в текущем году выделен 31 млрд тенге, в следующем году уже запланирован 51 млрд тенге, еще есть финансирование из местных бюджетов.


Премьер-министр РК   Спорт   Олимпиада  
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