Аскар Мамин обсудил со старшим вице-президентом Exxon Mobil инвестпроекты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу со старшим вице-президентом Exxon Mobil Нилом Чапманом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья — Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением ТШО, развития Северо-Каспийского проекта и модернизации нефтепровода «Каспийского Трубопроводного Консорциума».

Особое внимание уделено перспективам дальнейшей разработки месторождения Кашаган. В 2020 году здесь было добыто 15,1 млн тонн нефти, что на 7,1% больше показателя 2019 года. В 2021 году планируется добыть 15,15 млн тонн нефти.

Обсуждены перспективы развития совместных проектов в сфере нефтегазохимии — производства полиэтилена и другой продукции высокого передела.

Глава Правительства поручил создать рабочую группу для изучения опыта Exxon Mobil при реализации проектов нефтегазохимических производств в Казахстане. Аскар Мамин отметил важность локализации производства оригинального оборудования Exxon Mobil на территории РК, повышения доли казахстанского содержания в закупках компании, применения современных экологически чистых технологий, соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда, а также реализации социальных проектов в Казахстане.

Exxon Mobil — один из крупнейших инвесторов РК. С 1993 года компания инвестировала в экономику Казахстана свыше $26 млрд. Во встрече приняли участие министр энергетики Нурлан Ногаев и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.