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    09:05, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин обсудил с руководством «One Web» развитие спутникового интернета в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял председателя совета директоров британской компании «One Web» Сунила Миттала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    С. Миттал доложил о ходе работ по запуску с космодрома Байконур спутников в рамках развертываемой «One Web» глобальной спутниковой сети.

    К настоящему времени в космос запущены 110 спутников. В 2021-2022 годах планируется осуществить свыше 8 запусков с космодрома Байконур. Глобальная спутниковая сеть «One Web» будет состоять из 648 спутников в 18 плоскостях орбит на высоте 1200 км. Полный ввод спутниковой сети в эксплуатацию и обслуживание территории РК ожидается в конце 2021 года.

    Стороны обсудили перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным Интернетом через спутники связи. Рассмотрен ход реализации проекта по сборке комплектующих для спутников «One Web» на базе Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов при Национальном космическом центре в Нур-Султане, а также вопрос создания совместного предприятия по размещению шлюзовой станции на территории РК для последующей эксклюзивной дистрибуции спутникового интернета «One Web» в страны Центральной Азии.

    Во встрече приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам — Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, а также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

    Компания «One Web» создает глобальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предоставления услуг по доступу к сети Интернет и передаче данных с высокой скоростью (5-50 Мбит/с на пользовательский терминал).


    Теги:
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