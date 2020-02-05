Аскар Мамин обсудил с руководством  «One Web» развитие спутникового Интернета в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял главного исполнительного директора британской компании «One Web» А. Штекеля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

А. Штекель доложил о готовности к запуску 7 февраля т. г. с космодрома «Байконур» 34 спутников в рамках развертываемой «One Web» глобальной спутниковой сети. Всего в этом году планируется осуществить 8 запусков с космодрома Байконур. Глобальная спутниковая сеть будет состоять из 504 спутников в 12 плоскостях орбит на высоте 1200 км. Полный ввод спутниковой сети в эксплуатацию и обслуживание территории РК ожидается в конце 2021 года.

Стороны обсудили перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным Интернетом через спутники связи.

Рассмотрены возможности реализации проекта по сборке спутников для «One Web» на базе Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов при Национальном космическом центре в г. Нур-Султан, а также вопрос создания совместного предприятия по размещению шлюзовой станции на территории РК для последующей эксклюзивной дистрибуции спутникового интернета «One Web» в страны Центральной Азии и Кавказа, Иран и Афганистан.

Компания «One Web» создает глобальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предоставления услуг по доступу к сети Интернет и передаче данных с высокой скоростью (5-50 Мбит/с на пользовательский терминал).