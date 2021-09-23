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Аскар Мамин обсудил с президентом ЕБРР реализацию совместных проектов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Сентября 2021, 13:10
Аскар Мамин обсудил с президентом ЕБРР реализацию совместных проектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

«За период деятельности ЕБРР в Казахстане профинансировано около 300 проектов на общую сумму свыше $10 млрд в таких приоритетных отраслях экономики, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, сельское хозяйство и IT. По итогам 2021 года будут подписаны соглашения по реализации совместных проектов общим объемом $600 млн», — сказал А. Мамин.

Стороны обсудили ход практической реализации подписанного в марте т.г. рамочного соглашения о партнерстве между Правительством РК и ЕБРР по расширению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию и росту страны.

Рассмотрены вопросы дальнейшего расширения участия ЕБРР в развитии инфраструктуры, реализации программы декарбонизации энергетического сектора Казахстана, проектов ЕБРР «Зеленые города», модернизации канализационных очистных сооружений, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделено проектам строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), больницы имени С. Д. Асфендиярова в г. Алматы и других объектов здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства.

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По итогам переговоров подписаны соглашения о сотрудничестве по проектам модернизации и расширения аэропорта г. Алматы, реконструкции автомобильной дороги «Кызылорда – Жезказган».

Во встрече приняли участие первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, министры национальной экономики Асет Иргалиев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, финансов — Ерулан Жамаубаев, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, здравоохранения — Алексей Цой, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков.


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