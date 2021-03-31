Аскар Мамин обсудил с президентом ЕБРР реализацию совместных проектов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«За период деятельности ЕБРР в Казахстане профинансировано 280 проектов на общую сумму свыше $9,4 млрд, 66% из них – в частном секторе. Инвестиции были направлены на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики, таких как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, IT, финансы, ЖКХ, а также малый и средний бизнес», — сказал А.Мамин.

Стороны обсудили вопросы реализации программы декарбонизации энергетического сектора Казахстана, проектов ЕБРР «Зеленые города», модернизации канализационных очистных сооружений, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделено проектам строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), больницы имени С. Д. Асфендиярова в г. Алматы и других объектов здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства.

По итогам переговоров министр национальной экономики Асет Иргалиев и глава ЕБРР по Казахстану Агрис Прейманис подписали Рамочное соглашение о партнерстве между Правительством РК и ЕБРР по расширению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию и росту страны.

Документ охватывает вопросы поддержки частного сектора, привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику РК, развития зеленой экономики за счет внедрения современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, содействия инновациям и цифровизации посредством развития венчурного финансирования, укрепления правовой и институциональной базы ГЧП, достижения финансовой и экологической устойчивости в транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуре и другие аспекты взаимодействия.