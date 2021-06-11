Аскар Мамин обсудил с министром продовольственной безопасности ОАЭ реализацию совместных инвестпроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с министром продовольственной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Марьям Аль Мухейри, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Во встрече приняли участие представители крупного бизнеса ОАЭ – «Al Dahra Holding», «DP World», «Fish Farm» и др. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, энергетической и других сферах. Премьер-Министр РК отметил высокий уровень стратегического сотрудничества между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами. За 4 месяца 2021 года взаимный товарооборот между РК и ОАЭ составил $276 млн., что на 13,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта из Казахстана в ОАЭ увеличился на 38,7% и достиг $247,8 млн.

В 2020 году, несмотря на беспрецедентное сокращение финансовых и капитальных рынков, объем прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в экономику Казахстана увеличился на 12,3% и составил $181,7 млн.

Премьер-Министр РК отметил, что с учетом фокуса Правительства ОАЭ на обеспечении продовольственной безопасности, приоритетным направлением сотрудничества является совместная реализация проектов в сфере АПК. Глава Правительства подчеркнул, что Казахстан является одним из наиболее перспективных производителей продукции АПК в мире. По итогам 2020 года в рейтинге the Economist Intelligence Unit Казахстан по уровню продовольственной безопасности занял 32 место из 113, улучшив свои позиции на 16 пунктов по сравнению с 2019 годом.

Совместные инвестиционные проекты РК и ОАЭ предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью, а также большим потенциалом спроса в странах Персидского залива. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики. При этом РК станет важным звеном реализуемой ОАЭ Стратегии продовольственной безопасности до 2051 года, что будет способствовать дальнейшему наращиванию инвестиционного сотрудничества между двумя странами. По результатам визита в РК делегации ОАЭ ведется работа по подготовке к реализации проектов по таким направлениям, как строительство птицефабрик («Alel Agro» и «Al Dahra Holding»), молочно-товарных ферм («Dinara Group» и «Al Dahra Holding»), производство говядины и баранины («Nurym Group» и «Al Dahra Holding»), производство и переработка фруктов («Amal Bio» и «Al Dahra Holding»), разведение и переработка рыбы («Fish Farm»), производство и переработка зерновых («Olzha Agro» и «Al Dahra Holding») и др.

По итогам переговоров подписано соглашение об основных условиях между АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и компанией «DP World», предусматривающий сотрудничество в наращивании грузопотока и развитии транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана. Во встрече приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам — Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министры сельского хозяйства Сапархан Омаров, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, председатели правлений АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» Нурлан Сауранбаев, АО «Kazakh Invest» — Меиржан Юсупов, Казахстанского фонда прямых инвестиций — Нурлан Жакупов, посол РК в ОАЭ Мадияр Менилбеков и др.