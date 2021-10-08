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Аскар Мамин обсудил с главой СИБУР реализацию совместных проектов в нефтегазохимии

8 Октября 2021, 08:39
Аскар Мамин обсудил с главой СИБУР реализацию совместных проектов в нефтегазохимии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин 7 октября провел встречу с председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Стороны обсудили вопросы совместной реализации крупных инвестиционных проектов в нефтегазохимической промышленности Казахстана — производство полипропилена и полиэтилена.

В частности, на базе интегрированного газохимического комплекса в Атырау в начале 2022 года планируется открытие совместного предприятия по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. В дальнейшем будет реализован совместный проект строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Соглашение по базовым условиям сотрудничества по указанным проектам подписано между СИБУР, АО «Самрук – Қазына» и АО «НК «КазМунайГаз» в рамках XIV Евразийского форума KAZENERGY.

А. Мамин и Д. Конов также обсудили перспективы реализации совместных нефтегазохимических проектов на месторождении Карашаганак, подготовки казахстанских специалистов на предприятиях СИБУР и другие вопросы взаимодействия.

СИБУР — крупнейший в Восточной Европе нефтегазохимический холдинг со штатом более 18 тыс. человек. Реализовал проект строительства нефтехимического комплекса ЗапСибНефтехим мощностью 2,5 млн тонн базовых полимеров в год. Совместно с Sinopec ведет строительство Амурского газохимического комплекса мощностью 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.

Во встрече приняли участие министр энергетики Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев и другие.


Премьер-министр РК   Промышленность   Россия  
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