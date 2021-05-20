Аскар Мамин обсудил с главой ПАО «ЛУКОЙЛ» реализацию инвестпроектов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также нефтепереработки и нефтегазохимии. Особое внимание уделено реализации Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением ТШО, дальнейшего развития Карачаганакского проекта и устранению узких мест в нефтепроводе «Каспийского Трубопроводного Консорциума». Рассмотрены также вопросы реализации проектов «Центральная», «Женис» и «Аль-Фараби» («1-Р-2»).

В. Алекперов доложил Главе Правительства о деятельности открытого в 2019 году в Алматинской области завода по производству смазочных материалов. К настоящему времени на предприятии ежемесячно производится до 3,2 тыс. тонн готовой продукции 700 наименований. Выход на проектную мощность в 100 тыс. тонн запланирован на 2024 год.

А. Мамин отметил важность обеспечения ПАО «ЛУКОЙЛ» применения современных экологически чистых технологий, соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда, а также реализации социальных проектов в Казахстане.

Во встрече приняли участие министр энергетики Нурлан Ногаев и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.