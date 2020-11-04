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Аскар Мамин обсудил с гендиректором «Татнефть» проект шинного завода в Карагандинской области

4 Ноября 2020 13:37
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Аскар Мамин обсудил с гендиректором «Татнефть» проект шинного завода в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-министра РК.

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Стороны обсудили ход подготовительных работ по реализации в г. Сарань Карагандинской области проекта по производству автомобильных шин (обеспечение инфраструктуры, согласование плана-графика реализации проекта и др.). Глава Правительства подчеркнул важность строительства шинного завода в РК для обеспечения потребностей внутреннего рынка и развития экспортного потенциала.

Инвестиционный меморандум о реализации проекта подписан акиматом Карагандинской области и ПАО «Татнефть» 27 сентября т.г. в г. Костанай в присутствии А. Мамина и Президента Татарстана Р. Минниханова. Производственная мощность завода составит 3 млн шин для легковой техники и 500 тыс. шин для коммерческой техники и автобусов. Будет создано свыше 1 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 111 млрд тенге. Введение завода в эксплуатацию запланировано на 2022 год.


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#Правительство РК   #Нур-Султан   #Карагандинская область   #Промышленность  
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