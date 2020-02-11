Аскар Мамин - о ситуации в Кордае: Правительство окажет всю необходимую помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство окажет всю необходимую помощь в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пусть Правительственная комиссия продолжит свою работу. Со стороны Правительства будет оказана вся необходимая поддержка», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Ранее аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о ситуации в Кордайском районе.

«На сегодня комиссия проверяет пострадавшие дома и торговые объекты с помощью местного населения. Через день-два мы назовем их конкретное число, а также скажем, какая будет необходима помощь», - сказал Бердибек Сапарбаев

Он также заверил, что ситуация находится под контролем и уже начали работать школы, детские сады и магазины.

Как сообщалось, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.