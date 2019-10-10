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Аскар Мамин: Нур-Султан становится движущей силой для развития «умных» технологий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восьмой глобальный саммит ЮНВТО (Всемирной туристской организации) начал свою работу в столице Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Поприветствовал участников саммита Премьер-Министр РК Аскар Мамин.
«Этот саммит – важная платформа для того чтобы развивать туристическую индустрию. Сегодня туризм отвечает за 10% в глобальном ВВП, 10% рабочих мест и 5% от всей индустрии. Несмотря на это, на глобальном рынке индустрия туризма развивается динамично и систематично. Согласно ЮНВТО, идет рост индустрии туризма. Мы знаем, что количество туристов возросло за последние 10 лет и это важно для экономики стран, которые продвигают и развивают туризм. Мы видим, что в последнее время туризм помогает и устойчивому развитию городов. У нас есть амбициозные цели еще больше расширять туристический потенциал. Мы хотим привлечь международные компании и международные организации для того чтобы продвигать туризм в нашей стране и в городах», - сказал Аскар Мамин, открывая работу саммита.
Вместе с тем он напомнил, что Правительством Казахстана разработана программа развития туризма, рассчитанная на 2019-2025 годы.
«Согласно программе, мы хотим увеличить долю туризма в ВВП. Мы хотим, чтобы туризм внес значительный вклад в развитие экономики. Для развития туризма необходимо финансирование, как из государственного сектора, так и из частного. Однако мы понимаем, что в этой отрасли идет большая конкуренция. Мы хотим, чтобы Нур-Султан вошел в 50 самых конкурентоспособных и привлекательных туристических направлений. Но понимаем, что существуют и проблемы в этом направлении. В этой связи, мы хотим определить Нур-Султан как основной город развития туризма», - добавил Премьер-Министр.
«Объем инвестиций в строительство в столице возрос и достиг 3,3 трлн тенге, или 50 млрд долларов. Мы также развиваем законодательную базу для развития города. Нур-Султан становится движущей силой для развития «умных» технологий. Можно сказать, что Нур-Султан развивается как десять основных городов мира», - подчеркнул А. Мамин.
Отметим, что для участия в саммите прибыли более 1400 представителей 80 стран.
Кроме того, в столицу Казахстана приехали известные иностранные предприниматели, архитекторы, журналисты и представители государственных и туристских организаций.
Восьмой Всемирный саммит ЮНВТО по городскому туризму будет посвящен тому, как развитие «умных» городов может способствовать решению сложных городских проблем, с которыми сегодня сталкиваются многие дестинации по всему миру.
На саммите будут обсуждены наиболее важные вопросы устойчивости, доступности, городского управления, инноваций и технологий, при этом будет подчеркнута важность включения туризма в повестку дня «умного» города в качестве способа, содействующего развитию инклюзивных и устойчивых городов.
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