Аскар Мамин: Необходимо усилить фактор самодостаточности стран СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Глава Правительства Казахстана проинформировал о предпринимаемых Казахстаном мерах по борьбе с распространением COVID-19, стабилизации экономики, формировании новой структуры производства, поддержке населения и бизнеса. При этом подчеркнул необходимость дальнейшего принятия антикризисных мер не только на уровне национальных экономик, но и в рамках всего СНГ.

В качестве основной задачи Содружества Премьер-Министр РК назвал коллективное формирование буферов устойчивости к кризисным проявлениям как в рамках национальных экономик, так и в формате всего Содружества. В данном контексте Глава Правительства отметил проводимую работу по разработке Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, охватывающей торговлю, промышленность, энергетику, транспорт, инфраструктуру, агропромышленный комплекс, малый и средний бизнес, цифровизацию и другие сферы сотрудничества.

«С учетом складывающейся динамики, необходимо усилить фактор самодостаточности наших стран. Прежде всего, это касается вопросов продовольственного обеспечения – мы должны снизить зависимость от менее стабильных и географических рассредоточенных цепочек поставок», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость принятия мер по переориентации крупных экспортных и импортных потоков торговли товарами и услугами в пользу стран Содружества, усиления работы по привлечению внутренних и внешних инвестиций, передовых технологий, систематизации и последующего снижения имеющихся барьеров в транзитной торговле, регионализации производственных процессов на основе конкурентных преимуществ экономик стран-участниц СНГ.

В заседании также приняли участие премьер-министры Азербайджана Али Идоят оглу Асадов, Беларуси — Сергей Румас, Молдовы — Ион Кику, России — Михаил Мишустин, Таджикистана — Кохир Расулзода, Узбекистана — Абдулла Арипов, вице-премьер-министры Армении Мгер Григорян, Кыргызстана — Эркин Асрандиев, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Рашид Мередов.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ, совместные усилия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также проект Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

По итогам заседания СГП СНГ приняты соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил, учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ, решения о приоритетных направлениях и стратегиях сотрудничества до 2030 года в сферах транспорта, молодежной политики, туризма, спорта, культуры и др.