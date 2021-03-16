Аскар Мамин: Необходимо обеспечить дальнейший рост в машиностроении, легкой промышленности, производстве продуктов питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году следует ввести более 100 обрабатывающих проектов с созданием порядка 12,5 тысяч новых рабочих мест. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Посланием Главы государства и программой партии «Nur Otan» Правительству поставлена задача по увеличению производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. В отрасли сложилась положительная динамика. Рост по итогам прошлого года составил 3,9%. При этом доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП выросла до 12,7%», - сказал в ходе заседания Правительства Аскар Мамин.

Премьер-Министр страны напомнил, что в рамках Карты индустриализации введен 201 проект на сумму порядка 1 трлн тенге. Создано почти 19 тысяч постоянных рабочих мест, из которых более 7 тысяч в сельской местности и моногородах.

«Производителям обрабатывающего сектора были оказаны меры господдержки на сумму порядка 300 млрд тенге, что также способствовало росту объемов производства, инвестиций и экспорта. Положительный эффект на развитие отрасли оказывает механизм льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей», в рамках которого на сегодня профинансировано порядка 3 тысяч проектов на сумму свыше 700 млрд тенге. Всю эту работу необходимо активно продолжать. Также на рассмотрение Мажилиса Парламента внесен проект Закона «О промышленной политике», направленный на формирование конкурентоспособной и высокотехнологичной промышленности», - заявил Премьер-Министр.

Также Аскар Мамин подчеркнул, что Министерство индустрии должно обеспечить его качественное сопровождение.

«В текущем году мы должны достигнуть рост показателя индекса физического объема обрабатывающей промышленности на уровне 5,8%. Также необходимо обеспечить дальнейший рост в машиностроении, черной металлургии, легкой промышленности, фармацевтике, производстве продуктов питания, стройматериалов. В текущем году следует ввести более 100 обрабатывающих проектов на сумму 1,9 трлн тенге, с созданием порядка 12,5 тысяч новых рабочих мест», - обратился глава Кабмина.

Аскар Мамин в этой связи поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и акиматами подготовить в двухнедельный срок Дорожную карту по реализации запланированных проектов.

«Необходимо обеспечить жесткий контроль за достижением всех показателей роста в отрасли и запуском проектов», - поручил А. Мамин.

Также он напомнил, что Главой государства утвержден Национальный план развития Казахстана до 2025 года, основным приоритетом которого определено построение «сильной экономики».

«В стратегических отраслях будут сформированы национальные проекты. Особая роль в этом отводится обрабатывающему сектору. Поэтому важно учесть мировые тренды по внедрению новых технологий в производственные процессы. Министерству индустрии совместно с холдингом «Байтерек» необходимо предусмотреть меры дополнительного стимулирования предприятий, внедряющих цифровые инновационные решения. Также поручаю принять меры по стимулированию перетока рабочей силы в более производительные сектора», - отметил А. Мамин.

По словам Аскара Мамина, нестабильность мировых цен на углеводороды смещает акценты на технологически сложные отрасли.

«Согласно Дорожной карте к 2025 году необходимо обеспечить рост производства экспортоориентированной нефтегазохимической продукции в 9 раз. Поручаю Министерству энергетики совместно с Фондом «Самрук-Казына» обеспечить в текущем году ввод 3-х нефтегазохимических заводов в Атырауской области и Шымкенте. Суммарно это позволит увеличить объем производства в нефтегазохимии до 400 тыс. тонн», - заключил Премьер-Министр.



