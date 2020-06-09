Аскар Мамин: Наша задача - восстановить докризисные темпы развития экономики в кратчайшие сроки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономическая ситуация в Казахстане стабилизируется. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошел почти месяц, как в стране отменено чрезвычайное положение, продолжается поэтапное смягчение режима карантина. Мы видим, что экономическая ситуация стабилизируется. В горнодобывающей промышленности рост составил 5,2% и обрабатывающей отрасли – 4,9%, в том числе в машиностроении – на 18,5%, фармацевтике – на 21,2%, легкой промышленности – на 10,8% и производстве строительных материалов – на 12,3%. Объемы строительства выросли на 5,9%». - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

По словам главы Правительства, удалось сохранить темп роста инвестиций на прошлогоднем уровне и обеспечить рост сальдо торгового баланса. Также идёт динамичное восстановление деловой активности в секторе услуг.

«В мае, по сравнению с апрелем, мы видим значительный рост в сфере торговли – на 28,3%, транспорта – на 20,7%, а также обслуживание населения – на 28,8%», - отметил А. Мамин.

«Наша задача - в кратчайшие сроки восстановить докризисные темпы развития экономики. Этому должны способствовать все предпринятые нами срочные меры по поддержке экономики и реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца текущего года», - подчеркнул Премьер-Министр.