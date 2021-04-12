Аскар Мамин: Наша задача – это стабилизация эпидситуации и увеличение количества вакцинируемых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Минитр РК Аскар Мамин дал ряд поручений на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, что ситуация с пандемией остается сложной. Уже 8 регионов вошли в «красную зону». Занятость больничных коек составляет 41%, реанимационных – 27%. Индекс репродуктивности вируса 1,15%. Министерству здравоохранения и акиматам необходимо обеспечить полную готовность коечного фонда», - обратился Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

Вместе с тем глава Правительства дал ряд поручений.

«Поэтому наша задача – это стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличение количества вакцинируемых. В этой связи поручаю всем акимам принимать оперативные ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации. Все лечебные учреждения должны быть полностью обеспечены необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. В регионах надо усилить соблюдение санитарных норм и масочного режима», - отметил Аскар Мамин.

Также по словам Премьер-Министра, нужно четко придерживаться графика вакцинации.

«По плану мы должны обеспечить прививками по 2 млн человек в апреле, а также в мае и июне. Поэтому Министерству здравоохранения и акиматам поручаю обеспечить доступность вакцинации с использованием общественных мест, в том числе торговых центров. Министерству здравоохранения совместно с Министерством информации и акиматами необходимо продолжить разъяснительную работу для населения о важности вакцинации. Общество должно понимать, что только соблюдение санитарных норм и вакцинация позволят остановить распространение пандемии и обеспечить рост экономики», - обратился Аскар Мамин.