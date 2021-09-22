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Аскар Мамин: Национальный архив является историко-культурным наследием казахстанцев

Автор:  
Акбота Кузекбай
22 Сентября 2021, 12:22
Аскар Мамин: Национальный архив является историко-культурным наследием казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит международная практическая конференция «Независимость и Елбасы: новая история созидания», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан и 15-летию Национального архива РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В адрес участников конференции поступили приветственные обращения Премьер-Министра РК Аскара Мамина, государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева и руководителя канцелярии Первого Президента РК - Елбасы Махмуда Касымбекова.

В своем обращении Аскар Мамин отметил важную роль архивной деятельности в истории независимого Казахстана.

«Поздравляю вас с 15-летием Национального архива Республики Казахстан, которое совпадает с 30-летием Независимости страны. Сегодня Национальный архив является сокровищницей Казахстана, историко-культурным наследием народа Казахстана. Архив стал национальным хранилищем документов, имеющих историческое, научное, экономическое и политическое значение. Собирать хронику значимых событий, обогащающих новую историю молодого государства, оставляя каждый момент нашего суверенитета будущим поколениям, сохраняя его как зеницу ока - это благородное дело, которое вы делаете», - говорится в приветствии Аскара Мамина.

Аскар Мамин обратился, что помимо улучшения отечественного архива, сохранения документального наследия страны, сотрудники архива установили тесные отношения с зарубежными партнерами и внесли значительный вклад в развитие международного сотрудничества.

«От себя и от имени Правительства Республики Казахстан желаю коллективу Национального архива Республики Казахстан успехов. Надеюсь, что вы и дальше будете реализовывать проекты, которые прославляют суверенитет нашей страны, хранят архивные документы, которые являются драгоценным сокровищем нашей независимости. В этот особенный, важный день желаю вам новых творческих достижений и успехов в ваших благородных начинаниях», - отмечается в обращении

Организаторами мероприятия выступили Библиотека Первого Президента РК - Елбасы и Национальный архив РК. В работе конференции принимают участие представители политического руководства страны, информационно-исследовательских центров, государственных и национальных архивов Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, эксперты в области новейшей истории Казахстана и глобальных политических трансформаций.

Ожидается, что по итогам конференции будет подписана резолюция.

Правительство РК   Премьер-министр РК   История Казахстана   30 лет Независимости  
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