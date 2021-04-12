Аскар Мамин: Наблюдается постепенное улучшение показателей в базовых отраслях экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала положительная и устойчивая динамика отмечена в реальном секторе экономики. Вместе с тем Правительством работа будет продолжена через реализацию комплексных мер по поддержке бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Как сказал Премьер-Министр Аскар Мамин, стабильный рост показывают обрабатывающая промышленность, строительство и сельское хозяйство. Также положительная тенденция отмечается в машиностроении, в том числе автомобилестроении, фармацевтике, химической промышленности; металлургическом производстве, в том числе производстве цветных металлов; легкой промышленности, в том числе в производстве одежды, продуктов питания.

«1 апреля текущего года состоялась 15-я Министерская встреча ОПЕК+, на которой согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти еще на 6 тысяч баррелей. На этом фоне до конца года будет обеспечена положительная динамика в нефтедобывающей отрасли. Кроме того, положительные темпы роста фиксируются в секторе производства электроэнергии и добыче угля. В секторе услуг высокие темпы роста отмечены в отрасли информации и связи. В целом сектор услуг по-прежнему находится под давлением ограничительных мер, что сдерживает его развитие», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 34%.

«В целом мы видим тенденцию постепенного улучшения показателей в базовых отраслях экономики. В целях создания дополнительных условий для повышения экономической активности Правительством работа будет продолжена через реализацию комплексных мер по поддержке бизнеса», - отметил Премьер-Министр.

«По итогам января-марта текущего года по 6 из 7 основным показателей отмечается рост социально-экономического развития в Алматинской и Восточно-Казахстанская областях. По 5 из 7 основным показателей отмечается рост в шести регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская области и город Шымкент. По семи регионам положительная динамика наблюдается по 4 показателям. Это Атырауская Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области и города Нур-Султан, Алматы», - добавил глава Правительства.

Аскар Мамин поручил всем регионам обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных Главой государства. Также глава Правительства поручил первым руководителям госорганов продолжить работу по достижению плановых показателей в курируемых отраслях экономики.