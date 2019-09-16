Аскар Мамин: Казахстан уделяет большое внимание проектам по информатизации и цифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял делегацию Регионального содружества в области связи (РСС), а также генерального секретаря Международного союза электросвязи Чжао Хоулиня и генерального директора Всемирного почтового союза Бишар А. Хуссейна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Главе Правительства доложили о ходе проведения 25-го заседания Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС (16-17 сентября 2019 года, г. Нур-Султан), а также подготовке ко Всемирной конференции радиосвязи, которая откроется в египетском городе Шарм-эш-Шейхе в конце октября текущего года.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что Казахстан уделяет большое внимание внедрению технологий связи 5G, расширению широкополосного доступа к Интернету, а также другим проектам по информатизации и цифровизации, которые оказывают серьезный эффект на развитие казахстанской экономики и повышение ее конкурентоспособности.

«В рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан» мы планируем покрыть высокоскоростным интернетом и внедрить высокотехнологичные виды связи до конца 2023 года с охватом всех опорных и спутниковых сельских населенных пунктов», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства проинформировал о планах Казахстана по созданию транспортной инфраструктуры, способной обеспечить телекоммуникационный трафик в направлениях России, Китая и Центральной Азии.

«На сегодняшний день мы ведем подготовительные работы по строительству волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря с Азербайджаном со сроком завершения до конца 2021 года», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр пригласил членов РСС принять участие в предстоящем в феврале 2020 года в Алматы IV Форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0».

РСС является международной организацией с функциями межгосударственного координирующего органа СНГ в области электрической и почтовой связи, а также имеет статус наблюдателя в Международном союзе электросвязи (МСЭ) и Всемирном почтовом союзе (ВПС). В состав РСС входят 20 участников — 12 полноправных членов и 8 наблюдателей. Координационный совет включает администрации связи Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее генсекретарь Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь рассказал Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о стандарте 5G.