Аскар Мамин: Использованию отечественной продукции будет уделено особое внимание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля местного содержания в закупках фонда «Самрук-Казына» увеличилась до 60%. Об этом в ходе форума отечественных предпринимателей «Samruk Business Forum» заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фонд «Самрук-Казына» принимает активное участие в приоритетном порядке, приобретает отечественную продукцию производимых предприятий в рамках программ льготного кредитования и «Экономика простых вещей», которую инициировал Первый Президент Нурсултан Назарбаев. На сегодня по четырем выбранным отраслям доля местного содержания фонда увеличилась до 60%», - сказал Аскар Мамин.

«Другое важное направление по улучшению работы - это применение отечественных строительных материалов и оборудования. К примеру, имеются случаи, когда в проектных документах заказчика заранее предусматриваются импортные материалы, несмотря на наличие производителей этих товаров в наших регионах. В этой связи Правительством и фондом будет уделено особое внимание применению национальных стандартов и использованию отечественной продукции. Поэтому с этого года Правительство приступило к разработке соответствующих законопроектов», - отметил Премьер-Министр.

По словам Аскара Мамина, успешный опыт «Самрук-Казына» должен стать примером и распространен на все регулируемые закупки, в том числе в государственных органах, квазигосударственных компаниях, недропользовании. Их совокупный объем, по данным Премьер-Министра, оценивается в 15 трлн тенге.