Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Аскар Мамин и послы ЕС обсудили сотрудничество в развитии «зеленой экономики»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Июня 2021, 19:01
Аскар Мамин и послы ЕС обсудили сотрудничество в развитии «зеленой экономики»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел 7-ое заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с Европейским Союзом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии, перехода РК к низкоуглеродной экономике, а также потенциал сотрудничества в процессе декарбонизации.

С докладами о перспективах развития возобновляемой энергетики выступили специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Петер Буриан, аккредитованные в Казахстане послы Нидерландов Андре Карстенс, Германии — Тило Йоханнес Клиннер, глава представительства Германской экономики в Центральной Азии Ховсеп Восканян, руководитель компании «Eni» в центральноазиатском регионе Лучано Васкес, генеральный директор «Total Eren» Тьерри Плезант.

С информацией о принимаемых мерах выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, энергетики — Нурлан Ногаев, финансов — Ерулан Жамаубаев, а также председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев. Обсуждены вопросы трансформации экономики и повышения энергоэффективности Казахстана, разработки Концепции низкоуглеродного развития РК до 2050 года и др. «В декабре 2020 года на организованном в рамках ООН Саммите по климатическим амбициям Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Мы прилагаем последовательные усилия по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии. Так, по состоянию на 2020 год, данный показатель составил 3%, в 2022 г. планируется его удвоить до 6%. К 2030 году доля зеленой энергии в энергетике Казахстана будет доведена до 15%», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что рамках разрабатываемого национального проекта «Зеленый Казахстан» планируется реализовать меры по достижению Целей устойчивого развития ООН, включая доступную и чистую энергию, устойчивые города и сообщества, ответственное потребление и производство.

В целях реализации задач устойчивого развития в Казахстане принят новый Экологический кодекс, который соответствует принципам и стандартам стран ОЭСР и вступит в силу 1 июля т.г. В стране увеличиваются государственные и частные инвестиции в развитие «зеленой экономики», в т.ч. возобновляемую энергетику, эффективное водопользование и рациональное использование других природных ресурсов.

Премьер-Министр призвал послов Европейского Союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана с ЕС.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы
65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ