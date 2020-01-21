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Аскар Мамин: Елбасы и Президент уделяют особое внимание развитию Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Глава Правительства Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Павлодарской области, на которой единогласно было дано согласие на предложенную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Абылкаира Скакова на должность акима региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.
Представляя активу Павлодарской области нового акима, Премьер-Министр отметил большой опыт его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.
«Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию Павлодарской области, являющейся одним из индустриальных центров нашей страны. Промышленный потенциал региона очень большой, здесь развиты горно-металлургический комплекс, металлургия, машиностроение», — сказал А. Мамин.
Глава Правительства отметил стоящие перед областным акиматом задачи по социально-экономическому развитию региона: обеспечение устойчивого развития экономики, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение качества жизни и увеличение доходов населения.
«Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Абылкаиру Бактыбаевичу совместно с активом области и депутатами маслихата обеспечить качественное решение поставленных Главой государства задач», - подчеркнул А. Мамин.
На встрече выступили заместитель председателя общественного совета области Нурлан Набиев и председатель городского общественного совета Александр Рюмкин, которые выразили поддержку предложенной Главой государства кандидатуре А. Скакова и пожелали новому акиму Павлодарской области успешной и плодотворной работы.
Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении Абылкаира Скакова акимом Павлодарской области. Другим Указом Президент РК освободил предыдущего акима Булата Бакауова от занимаемой должности.
17 января 2020 года стало известно о том, что Булата Бакауова арестовали на 2 месяца . Его подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций, сообщил государственный обвинитель в ходе заседания суда. За такое преступление по этой статье предусматривается заключение под стражей на пять-десять лет с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
Ранее сообщалось, что в КНБ РК заведено уголовное дело в отношении акима Павлодарской области.фото: wikiway.com/kazakhstan
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