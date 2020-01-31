Аскар Мамин: ЕАЭС - сугубо экономическое объединение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета напомнил, что Евразийский экономический союз сугубо экономическое объединение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2019 год стал значимым для развития ЕАЭС и весьма продуктивным. Во-первых, мы отметили пятилетний юбилей функционирования интеграционного объединения, заложили основы для новых горизонтов развития интеграционных процессов на последующий пятилетний период», - сказал Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств в расширенном составе.

Кроме того, Аскар Мамин заметил, что принят ряд важных документов. Подписаны соглашения о судоходстве, сформирована правовая основа для создания общего электроэнергетического рынка, утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС, подписано соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся рынка государств-членов ЕАЭС.

«Уважаемые коллеги, на протяжении прошлого года проводилась работа по разработке проекта стратегического направления развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. Казахстанская сторона исходит из понимания, что работа по подготовке документа такого уровня предполагает его качественную проработку, /…/ а также анализ потенциального влияния на государства члены ЕАЭС. Отмечу, что мы не должны выходить за рамки договора ЕАЭС и декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов, принятой главами государств 6 декабря 2018 года. Необходимо учитывать, что ЕАЭС является сугубо экономическим объединением. Считаю, что только совместная продуктивная работа позволит нам противостоять внешним негативным вызовам. Казахстан настроен на активную работу, поиски новых источников роста и укрепления взаимоотношений и совместного решения общих для нас задач»,- подчеркнул Аскар Мамин.

Напомним, в Алматы прошел форум «Цифровое будущее глобальной экономики».



