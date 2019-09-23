Аскар Мамин дал ряд поручений по итогам заседания Правительства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проработать вопрос увеличения доли участников проекта «Бастау бизнес» поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на селекторном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пять тысяч казахстанцев открыли свой бизнес и стали независимыми от пособий и помощи. Вместе с тем, до конца года осталось чуть меньше четырех месяцев, а из выделенных 82 млрд тенге на микрокредиты освоено лишь 50%. Шымкенту и другим регионам следует использовать опыт и пример Павлодарской, Кызылординской областей и ВКО, где освоение значительно выше», - сказал Аскар Мамин.
Глава Правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения и Миннацэкономики совместно с НПП Атамекен в двухнедельный срок проанализировать ситуацию по программе «Бастау бизнес» и микрокредитованию и внести предложения№
«Второе, НПП Атамекен совместно с Минтруда необходимо проработать вопрос увеличения доли участников проекта «Бастау бизнес» с 20% до 30% открывших или расширивших бизнес. Также необходимо обеспечить выполнение всех намеченных планов по микрокретиованию и выдаче грантов. Акимам взять этот вопрос на контроль», - подчеркнул Аскар Мамин.
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