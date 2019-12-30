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Аскар Мамин дал поручения Правительству и акимам перед Новым годом

30 Декабря 2019 11:27
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Аскар Мамин дал поручения Правительству и акимам перед Новым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил поручения Правительству и акимам в преддверии новогодних праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предстоящие праздничные дни акиматам регионов необходимо четко соблюдать графики дежурств всех служб. Не должно быть сбоев в тепло- и электроснабжении», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства РК.

По его словам, в январе по прогнозам ожидаются сильные морозы.

«Поэтому все параметры должны быть соответствовать нормам. Акимы лично должны контролировать прохождение отопительного сезона. Министерству энергетики поручаю контролировать запасы топлива в котельных и заправочных станциях. Министерству внутренних дел перейти на усиленный вариант несения службы, обеспечить покой и безопасность граждан», - подчеркнул А. Мамин.

Кроме того, Премьер заявил о необходимости мониторинга мест проведения новогодних мероприятий.

«Также в части пожарной безопасности и общественного порядка необходимо мониторить. В целом контроль за Романом Васильевичем (Роман Скляр - заместитель Премьер-Министра РК, прим. ред)», - добавил глава Правительства.


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Акимат,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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