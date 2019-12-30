-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:54
-
-
-
-
вчера 16:44
-
-
-
-
Аскар Мамин дал поручения Правительству и акимам перед Новым годом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил поручения Правительству и акимам в преддверии новогодних праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предстоящие праздничные дни акиматам регионов необходимо четко соблюдать графики дежурств всех служб. Не должно быть сбоев в тепло- и электроснабжении», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства РК.
По его словам, в январе по прогнозам ожидаются сильные морозы.
«Поэтому все параметры должны быть соответствовать нормам. Акимы лично должны контролировать прохождение отопительного сезона. Министерству энергетики поручаю контролировать запасы топлива в котельных и заправочных станциях. Министерству внутренних дел перейти на усиленный вариант несения службы, обеспечить покой и безопасность граждан», - подчеркнул А. Мамин.
Кроме того, Премьер заявил о необходимости мониторинга мест проведения новогодних мероприятий.
«Также в части пожарной безопасности и общественного порядка необходимо мониторить. В целом контроль за Романом Васильевичем (Роман Скляр - заместитель Премьер-Министра РК, прим. ред)», - добавил глава Правительства.
- Около 9 тысяч билетов на самолеты Bek Air сданы либо перебронированы – Роман Скляр
- Поручение Президента: куда будет перечисляться компенсация в 4 млн тенге за погибших в авиакатастрофе
- Введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сарыарка»
- Bek Air хотела добиться доступа к международным перелетам без соответствующего сертификата
- Назначен новый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
- Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана