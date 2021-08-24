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Аскар Мамин дал поручения по организации переписи населения

24 Августа 2021 11:46
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Аскар Мамин дал поручения по организации переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно предстоящей переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Акимам регионов и Бюро национальной статистики совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, образования и науки и здравоохранения поручаю в короткий срок обеспечить трудоустройство необходимого числа работников с обязательной вакцинацией», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Акиматам регионов, МВД, Министерству здравоохранения, Бюро по статистике поручено проработать все организационные вопросы проведения переписи.

«Министерству информации и общественного развития совместно с Бюро национальной статистики и акиматами усилить разъяснительную работу среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи. Контроль и координация за Алиханом Асхановичем (Смаиловым, заместителем Премьер-министра - прим. ред.)», - заключил А. Мамин.



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#Перепись населения  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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