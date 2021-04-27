НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал оценку эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день ситуация несколько стабилизировалась. Индекс репродуктивности вируса снизился до 1. Занятость больничных коек также снизилась до 41%, реанимационных до 28%. Поэтому на сегодня самой важной задачей является всеобщий охват наших граждан вакцинацией против коронавируса. По итогам апреля прививки от коронавируса должны получить уже 20 процентов населения, подлежащих вакцинации», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, необходимо придерживаться плана вакцинации и графика поставки вакцин в регионы.

«В то же время важным является строгое соблюдение гражданами требований по ношению масок, соблюдению дистанции и недопущению скопления людей. Со вчерашнего дня начата работа по масштабированию приложения «Ashyg» на объектах предпринимательства», - отметил Премьер.

«Теперь в рамках «Ashyg», помимо театров и кинотеатров, готовы открыться кафе, рестораны, а также выставки, торгово-развлекательные центры и спортивные объекты, в том числе фитнес-залы. Поэтому работу по приложению «Ashyg» необходимо шире внедрять в бизнес-среде. Оно позволит бизнесу активизировать свою деятельность в условиях введённых ограничений», - заключил А. Мамин.