Аскар Мамин: Будет продолжена работа по постепенному снижению инфляции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения согласованных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка заключено Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное Соглашение в текущих условиях позволит обеспечить согласованные действия Правительства и финансовых регуляторов. Повышение уровня жизни и благосостояния населения остается приоритетом социально-экономической политики страны. Для этого будет обеспечена координация денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурных политик, а также политики развития финансового сектора», - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина добавил, что реализация совместных мер будет осуществляться по трем направлениям.

Первое, в рамках направления «Повышение макроэкономической устойчивости» будут приняты меры по стимулированию деловой активности с обеспечением баланса между низкой инфляцией, стабильностью финансовой системы и ростом экономики.

«Будет продолжена работа по постепенному снижению инфляции и ее сохранению на низком уровне, способствующем устойчивому экономическому росту», - добавил Аскар Мамин.

Члены Правительства проголосовали за соответствующее постановление.

«Всем заинтересованным государственным органам, Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка необходимо обеспечить качественное исполнение мероприятий соглашения в установленные сроки», - заключил Аскар Мамин.