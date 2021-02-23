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    09:57, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин: Будет продолжена работа по постепенному снижению инфляции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения согласованных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка заключено Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данное Соглашение в текущих условиях позволит обеспечить согласованные действия Правительства и финансовых регуляторов. Повышение уровня жизни и благосостояния населения остается приоритетом социально-экономической политики страны. Для этого будет обеспечена координация денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурных политик, а также политики развития финансового сектора», - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Глава Кабмина добавил, что реализация совместных мер будет осуществляться по трем направлениям.

    Первое, в рамках направления «Повышение макроэкономической устойчивости» будут приняты меры по стимулированию деловой активности с обеспечением баланса между низкой инфляцией, стабильностью финансовой системы и ростом экономики.

    «Будет продолжена работа по постепенному снижению инфляции и ее сохранению на низком уровне, способствующем устойчивому экономическому росту», - добавил Аскар Мамин.

    Члены Правительства проголосовали за соответствующее постановление.

    «Всем заинтересованным государственным органам, Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка необходимо обеспечить качественное исполнение мероприятий соглашения в установленные сроки», - заключил Аскар Мамин.


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    Правительство Правительство РК Главная Экономика Премьер-министр РК
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