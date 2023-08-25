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Аскар Бейсенбаев освобожден от должности посла в Республике Беларусь

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
25 Августа 2023, 15:09
Аскар Бейсенбаев освобожден от должности посла в Республике Беларусь Фото: facebook.com/KazakhstanMFA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, что в должности посла в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев находился с 12 августа 2019 года.

До назначения послом занимал должность Председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан.
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