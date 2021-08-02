Аскар Акаев рассказал, на какие вопросы отвечал в ГКНБ

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Бывший президент КР Аскар Акаев, который сегодня прибыл на родину, рассказал, на какие вопросы отвечал в ГКНБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

По его словам, он очень благодарен руководству республики, Садыру Жапарову за то, что они предоставили ему возможность прибыть на родину. «Я приехал сотрудничать, помогать по делу рудника «Кумтор», помочь следствию, дать показания. Я благодарен главе ГКНБ. Меня встретили с радушием, очень внимательное отношение было ко мне», - сказал Акаев.

Бывший президент отметил, что к нему есть вопросы по «Кумтору». «Сегодня состоялся первый этап допроса по данному делу. Я приехал чистосердечно рассказать, как и для чего мы строили «Кумтор». Одним словом, все рассказать. Следствие продолжается. Встречи будут продолжены. Больше сказать сегодня ничего не могу», - сказал Акаев.

Он отметил, что очень рад, что спустя 16 лет он вернулся на родину к своему народу. По его словам, после прилёта он встретился с президентом КР Садыром Жапаровым.

Акаев также проинформировал, что пробудет в стране неделю.

Как сообщалось, Аскар Акаев был доставлен в Бишкек.



