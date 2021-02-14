Асканийские олени попали в объектив фотоловушки в нацпарке «Бурабай»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Асканийские олени попали в объектив фотоловушки в Национальном парке «Бурабай». Редкие кадры были получены в Национальном парке «Бурабай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.

Асканийский олень – это гибридный олень, выведенный из различных подвидов благородного оленя в заповеднике Аскания-Нова, Украина.

В Казахстан эти олени были завезены в 1983 году.

На территории Государственного Национального природного парка «Бурабай» обитает более 1300 особей Асканийского оленя.

Напомним, в объективы фотоловушек нередко попадают различные животные. Недавно семья диких кабанов попала в фотоловушку в Национальном парке «Бурабай». Ранее в объективы фотоловушек регулярно попадал снежный барс. Впервые он был замечен в нацпарке «Алтын Эмель».