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    11:55, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Асканийские олени попали в объектив фотоловушки в нацпарке «Бурабай»

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Асканийские олени попали в объектив фотоловушки в Национальном парке «Бурабай». Редкие кадры были получены в Национальном парке «Бурабай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.


    Асканийский олень – это гибридный олень, выведенный из различных подвидов благородного оленя в заповеднике Аскания-Нова, Украина.

    В Казахстан эти олени были завезены в 1983 году.

    На территории Государственного Национального природного парка «Бурабай» обитает более 1300 особей Асканийского оленя.

    Напомним, в объективы фотоловушек нередко попадают различные животные. Недавно семья диких кабанов попала в фотоловушку в Национальном парке «Бурабай». Ранее в объективы фотоловушек регулярно попадал снежный барс. Впервые он был замечен в нацпарке «Алтын Эмель».


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