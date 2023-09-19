Асылжан Арыстанбекова выиграла первый титул ITF Juniors

В Алматы завершился турнир второй категории серии ITF Juniors J200. Великолепного результата на домашнем турнире добилась 145-я ракетка мира юниорского рейтинга Асылжан Арыстанбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В финале казахстанка победила третью ракетку соревнований Лайму Владсон (Литва) со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Это первый трофей Асылжан на турнирах серии ITF Juniors в одиночном разряде и сразу второй категории. До этого казахстанка побеждала только в парном разряде – на ее счету 12 титулов.

Там же в Алматы у юношей Даниал Рахаматуллаев смог дойти до полуфинала, а в парном разряде в чисто казахстанском финале победу одержали Ерасыл Ердильда и Жакас Козбак, которые обыграли Зангара Нурланулы/Ивана Грецкого (Россия) – 7:5, 6:3.