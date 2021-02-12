Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

AsiaCredit Bank лишили лицензии

Автор:  
Данияр Дауталиев
12 Февраля 2021, 09:33
AsiaCredit Bank лишили лицензии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о лишении АО «AsiaCredit Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной банку Агентством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основанием лишения лицензии, в соответствии с подпунктами 7), 15) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», явились:

– систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;

– систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;

– невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 45,4 млрд тенге, ссудный портфель - 45 млрд тенге, в том числе 31,6 млрд тенге, или 70% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 75 млн тенге, при этом размер неисполненных клиентских платежей превышает 8 млрд тенге.

С октября 2019 года из-за недостатка ликвидных активов для покрытия оттока средств клиентов, Банк начал нарушать установленные регулятором пруденциальные нормативы.

Начиная с этого периода, Агентством в отношении банка были приняты 14 мер надзорного реагирования, направленных на улучшение положения Банка и составлено 73 протокола об административных правонарушениях.

В октябре 2019 года в отношении акционера банка Национальным Банком была применена принудительная мера в виде требования по докапитализации Банка, которая не была исполнена. В 2020 году ввиду сохранения неудовлетворительного финансового положения Агентство отнесло Банк к категории банков с неустойчивым финансовым положением и затребовало у Банка и его акционера исполнения Плана мероприятий по улучшению финансового состояния Банка.

В рамках исполнения данного Плана акционер банка осуществил поддержку ликвидностью в размере 15,4 млрд тенге. За период с января 2020 года по февраль 2021 года за счет денежного погашения и передачи активов обязательства Банка были снижены на 21,8 млрд тенге.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года за счет средств акционера банка полностью погашены обязательства перед социально-значимыми учреждениями (школы и больницы) и АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Срок Плана мероприятий по улучшению финансового состояния банка истек 25 декабря 2020 года. Принятые банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения банка. Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами Банка. Дефицит собственного капитала, необходимого для формирования дополнительных провизий Банка, составляет 19 млрд тенге.

В банке по состоянию на 1 февраля 2021 года имеются депозиты 23 174 физических лиц с совокупным остатком порядка 19 млрд. тенге. Депозиты 97,7% вкладчиков, физических лиц Банка, покрываются гарантией АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в полном объеме.

Приказом Председателя Агентства от 11 февраля 2021 года №51 назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии банка. Руководителем временной администрации назначен Ерлан Сәрсенбекұлы, сотрудник Агентства.

С 12 февраля 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка.

С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка, требования кредиторов к Банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка и иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» по телефону +7 (727) +7 (727) 330 88 11, 355 05 35.


Банки   Алматы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане