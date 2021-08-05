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Ashyq запустили в автобусах Атырау

5 Августа 2021 03:34
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Ashyq запустили в автобусах Атырау

АТЫРАУ.КАЗИНФОРМ - Система уже внедрена на все пассажирские автобусы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

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Как сообщили в пресс-службе акима города Атырау, с 4 августа с 6.00 все городские маршрутные автобусы будут работать по приложению Ashyq.

«Посадка пассажиров в общественный транспорт будет производиться в общественный транспорт строго по сканированию QR-кода в приложении Ashyq», - отметили в акимате.

Напомним, Атырау стал одним из пяти городов Казахстана, где усилили карантин из-за прироста заболеваемости. Также новые ограничения со 2 августа вступили в силу в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Транспорт   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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