Ashyq выявил среди посетителей 18 акмолинцев с «желтым» и «красным» статусами

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Акмолинской области благодаря проекту «Ashyq» выявлено уже 18 человек с «желтым» и «красным» статусами, пытавшихся пройти в заведения региона. Среди них 11 контактных («желтый» статус) и семеро больных КВИ («красный» статус), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «Ashyq», к которому Акмолинская область подключилась в апреле текущего года, начал выявлять нарушения буквально с первых дней своей работы. Тогда 17-летний школьник, находящийся на карантине как контактный, решил посетить компьютерный клуб, но был остановлен на входе.

На сегодняшний день в области на различных объектах выявлено уже 18 посетителей с «желтым» и «красным» статусами. Среди выявленных 11 человек с «желтым» статусом и семь – с «красным».

«Кроме этого, мы получаем информацию из других регионов, в частности – из Нур-Султана. К примеру, в аэропорту столицы была выявлена семья из Аршалынского района, в которой ребенок имел «красный» статус, родители – «желтый». Семья должна была находиться на домашнем карантине, но пыталась вылететь за рубеж», - поделилась главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.

По словам спикера, выявляются нарушители и среди гостей региона. К примеру, в кафе «Достар» в поселке Бурабай были выявлены посетители с «красным» и «желтыми» статусами. Это оказались жители Нур-Султана, которые должны были находиться на домашнем карантине.

Такой факт был и в Кокшетау, когда жительница столицы пыталась попасть в заведение общепита областного центра.

«К примеру, на объектах общественного питания выявлен «красный» статус у двух посетителей бургерной «Мясорубка» и ресторана «FamilyMood» ИП ARTMOOD в городе Кокшетау. При посещении фитнес-центра «Ягуар» ИП Осиповой в городе Щучинске у двух посетителей выявлены два разных статуса, «красный» и «желтый». А при проверке статуса через приложение «Ashyq» у посетителя компьютерного клуба «Game» обнаружен «желтый» статус. Посетитель не был допущен на обьект», - добавила А. Мусина.

Между тем, пока к нарушителям не применяют жестких мер административного воздействия, а лишь проводят с ними беседу.

Как добавила главный госсанврач региона, на сегодня 285 предприятий Акмолинской области уже подали заявки на участие в проекте. Из них 239 уже получили QR-код и работают официально. Остальные заявки еще отрабатываются. Наибольшее количество участников проекта регистрируется по Кокшетау (127) и Степногорску (32).