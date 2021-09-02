Ashyq выявил более 6 тысяч нарушителей карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 9 апреля по 17 августа в результате сканирования был подтвержден «красный» статус 5 515 жителям Алматы, «желтый» - 735, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции на площадке Региональной службы коммуникаций директор городской Палаты предпринимателей Айтуар Кошмамбетов рассказал об эффективности проекта.

По состоянию на 2 августа по городу Алматы было всего 6 419 участников, то на сегодня 9 611 участников и 11 891 добровольцев. Если говорить в масштабах страны, то по всему Казахстану было выявлено 56 893 «красных» и 20 774 «желтых» посетителей. Это говорит о том, что выявляемость нарушителей режима самоизоляции за счет широкого охвата участников проекта Ashyq выросла в 15 раз.

Постановлением главного государственного санитарного врача РК №37 от 29 августа были определены новые критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq». Одним из новшеств является то, что объекты общественного питания, торгово-развлекательные центры и непродовольственные торговые сети разделены в зависимости от площади и, соответственно, количество чекинов у них разные. Например, для объектов общественного питания с площадью зала до 100 кв. метров включительно количество фиксаций за 2 недели составляет 300 чекинов.

По словам Айтуара Кошмамбетова, лидерами проекта по состоянию на 1 сентября являются 281 объект. Также с начала июня (за весь период), согласно двухнедельной выгрузке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, по городу Алматы аутсайдеров (у кого 0 чекинов) – 997 объектов.

В отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта Ashyq и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер, принимаются меры административного воздействия. Здесь надо отметить, что по городу Алматы 870 физических лиц с «красным» статусом оштрафованы по 30 МРП за нарушение режима самоизоляции.

«Алгоритм проверок по вакцинации находится на стадии утверждения, был проведен ряд обсуждений с бизнесом и заинтересованными государственными органами. Планируется, что при первоначальном выявлении невакцинированных работников будет выдаваться предпринимателю постановление на проведение санитарно-профилактических мероприятий», - поделился глава палаты касательно проверок бизнеса по вакцинации.

В своем выступлении директор городской палаты, помимо введения ограничительных мер, отметил важность оценки состояния пострадавших отраслей экономики, выявления проблем и необходимых стимулирующих мер для поддержки бизнеса.

«В этом плане НПП «Атамекен» проводит полномасштабный опрос среди предпринимателей. Результаты опроса будут направлены в Правительство РК для оценки положения бизнес-сообщества», - сказал в завершении Айтуар Кошмамбетов.



