Ashyq выявил 1 150 нарушителей самоизоляции в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области системой Ashyq выявлено 1 150 нарушителей правил самоизоляции на домашнем карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С целью профилактики распространения коронавируса среди населения области продолжается мониторинг соблюдения установленных карантинных требований. С начала года в ходе рейдов мониторинговых групп проверено 15 826 объектов. Благодаря этому установлено 802 факта нарушений карантинных требований. По этим фактам наложены административные штрафы на общую сумму 52 млн тенге.

«По области система Ashyq выявила 1 150 нарушителей правил изоляции на домашнем карантине. В том числе, 741 человек с «красным» и 409 лиц с «желтым» статусами. В отношении 246 человек с «красным» статусом, нарушивших режим изоляции, составлены административные протоколы, наложены штрафы на сумму более 10 млн тенге», – сказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического надзора Алия Абдыкаимова.

По данным департамента, выявленным 246 лицам с «желтым» статусом предложено провести санитарно-профилактические мероприятия против инфекции.

Всего в Кызылординской области в ноябре заразились коронавирусом более 300 человек.