+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ashyq внедрили во всех учебных заведениях СКО

12 Августа 2021 18:49
Поделиться:
Ashyq внедрили во всех учебных заведениях СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области все образовательные учреждения подключились к проекту «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Воду из «разноцветного» озера исследовали экологи СКО
Когда китайская вакцина Vero Cell будет доступна карагандинцам У 490 человек обнаружен коронавирус за последние четыре дня в ЗКО В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе

По информации пресс-службы управления образования, согласно постановлению главного санитарного врача области с целью предотвращения распространения коронавируса в дошкольные организации, общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования теперь можно попасть только через приложение «Ashyq».

«Все педагоги и технический персонал смогут пройти в учреждения образования, только отсканировав QR-код либо предоставив свой ИИН. Вход возможен для людей с «зеленым» и «синим» статусом», - сообщили в пресс-службе.

Учебный год для североказахстанских школьников начнется в привычном режиме. Ранее в управлении образования рассказали, как школы готовятся к новому учебному году. Одно из основных требований – жесткое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

В области работают 472 школы, в том числе 462 государственных, три частных, семь специальных.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Воду из «разноцветного» озера исследовали экологи СКО
Когда китайская вакцина Vero Cell будет доступна карагандинцам
У 490 человек обнаружен коронавирус за последние четыре дня в ЗКО
В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе
Популярное
1 Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
2 Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
3 Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали
4 Снижения заболеваемости на сегодня не предвидится - главный врач Акмолинской области
5 О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
6 Прививайся и выигрывай: в Сарани разыгрывают ценные подарки среди вакцинированных
Читайте также
Воду из «разноцветного» озера исследовали экологи СКО
Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали
Снижения заболеваемости на сегодня не предвидится - главный врач Акмолинской области
О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
Прививайся и выигрывай: в Сарани разыгрывают ценные подарки среди вакцинированных
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив