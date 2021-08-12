Ashyq внедрили во всех учебных заведениях СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области все образовательные учреждения подключились к проекту «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, согласно постановлению главного санитарного врача области с целью предотвращения распространения коронавируса в дошкольные организации, общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования теперь можно попасть только через приложение «Ashyq».

«Все педагоги и технический персонал смогут пройти в учреждения образования, только отсканировав QR-код либо предоставив свой ИИН. Вход возможен для людей с «зеленым» и «синим» статусом», - сообщили в пресс-службе.

Учебный год для североказахстанских школьников начнется в привычном режиме. Ранее в управлении образования рассказали, как школы готовятся к новому учебному году. Одно из основных требований – жесткое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

В области работают 472 школы, в том числе 462 государственных, три частных, семь специальных.