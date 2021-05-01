«Ashyq» в Акмолинской области: первые результаты реализации проекта

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - О первых результатах проекта «Ashyq» и ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Акмолинской области рассказали на брифинге региональной службы коммуникации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Простое в использовании приложение, созданное для восстановления нормальной работы малого и среднего бизнеса в период карантинных ограничений без риска заражения граждан, работает в 35 объектах гг. Кокшетау и Степногорск. Среди них 17 организаций общественного питания, 5 фитнес центров, 4 компьютерных и 3 бильярдных клубов, 4 организации сферы культуры и 2 сауны. В тестовом режиме QR-коды выданы 48 участникам.

По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и промышленности Жаслана Айдрахманова, сейчас ведется работа по внедрению проекта на всей территории области.

«В настоящее время проект реализуется на следующих объектах: фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы, боулинг-клубы, кинотеатры, театры и филармонии, объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов, добровольные участники, межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, бильярдные клубы и концертные залы» - проинформировал заместитель руководителя ведомства.

Отметим, проект уже начал показывать свою эффективность. 18 апреля учащийся старших классов областного центра, нарушив домашний карантин, попытался пройти в компьютерный клуб, где при сканировании у него высветился «желтый статус».

О эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айнагуль Мусина.

По информации спикера, Акмолинская область уже третью неделю находится в «красной зоне» по заболеваемости. По числу новых заражений лидирует Бурабайский район – 492, Кокшетау – 475 и Аршалынский район – 316 случаев в апреле. Причинами роста заболеваемости стало увеличение социальных контактов в связи с потеплением, проведение массовых мероприятий и не соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Также руководитель ведомства отметила интерес жителей к вакцинации, как альтернативу ограничительным мерам.

«На 27 апреля поступило 30900 доз вакцины «Спутник V» и 2000 доз отечественной вакцины QazVac. Процесс иммунизации обоих вакцин одинаковый. Отличие двух вакцин в количестве доз в ампулах и транспортировки. 500 доз казахстанской вакцины уже получили за два дня», - подчеркнула санитарный врач.

Для проведения вакцинации задействовано 86 прививочных пунктов, 26 выездных мобильных прививочных бригад. С увеличением объема поступающей вакцины для отдаленных населенных пунктов будут задействованы 11 передвижных медицинских комплексов.

Развернуты прививочные пункты в торговых центрах «РИО», «ЦУМ», «Кристалл», «Мечта» и Центральной мечети.