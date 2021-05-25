Ashyq позволил обезопасить до 10 тысяч человек от возможного заражения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрение проекта Ashyq позволило обезопасить до 10 000 человек от возможного заражения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедрение проекта Ashyq позволило исключить возможность посещения общественных мест зараженными или контактными лицами, восстановить работу малого и среднего бизнеса. Таким образом, только за 21–22 мая в аэропортах выявлено 14 человек с положительным ПЦР («красный») и 32 человека контактных («желтых»). С момента запуска проекта уже выявлены 2 631 посетитель с положительным ПЦР, то есть, «красный», 2 074 контактных по всей стране», – сказал директор департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК Бейбут Есенбаев в ходе брифинга в СЦК.

«С учетом того, что один болеющий пациент может заразить от 4 до 6 человек, внедрение проекта Ashyq позволило обезопасить до 10 000 человек от возможного заражения. То есть, данный проект помогает гражданам обезопасить себя и сохранить свое здоровье», - отметил директор департамента.

Он проинформировал, что в Постановлении главного государственного санитарного врача от 22 марта 2021 года в приложении 4 указаны четкие критерии ограничения деятельности объектов участвующих в проекте Ashyq. В нем можно ознакомиться с отличиями между «красной», «желтой» и «зеленой» зонами.

Ранее сообщалось о планируемой интеграции мобильного приложения Ashyq с модулем «Вакцинация» в части передачи данных о вакцинированных граждан к 1 июля 2021 года.