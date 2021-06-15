Ashyq на вокзалах: как вернуть деньги за билеты на поезд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что нужно сделать пассажирам для возврата неиспользованных билетов при выявлении «красного» или «желтого» статуса в приложении Ashyq? Об этом рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «Пассажирские перевозки» Виктор Бошманн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с введением проекта Ashyq на вокзалах мы выработали следующий порядок возврата билетов. Если у пассажира выявили «красный» или «желтый» статус, у него не будет возможности подойти к кассе, чтобы сделать возврат билета на поезд, который, возможно, уже стоит на перроне. В связи с чем предусматриваем следующий процесс. У нас есть группа по возвратам в What's App. На номер телефона, указанный на сайте bilet.railways.kz (+7 707 270 36 64) нужно направить для сдачи мест: фото/скриншот проездного документа (билета); фото/скриншот статуса из приложения Ashyq; фото документа, подтверждающего личность (паспорт/удостоверение/свидетельство о рождении). После этого пассажир может спокойно идти домой и лечиться. Нам этот очень важно. В течение шести месяцев (с даты отправления поезда), подойти к любой билетной кассе АО «Пассажирские перевозки» с оригиналом документа, подтверждающего личность пассажира, и написать заявление для возврата за неиспользованные проездные документы (при условии исполнения пункта 1).

Сумма возврата за неиспользованные проездные документы (билеты) соответствует Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №545, отметил Виктор Бошманн.

Он пояснил, что будут возвращать 50% средств от стоимости билета.



