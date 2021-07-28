+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ashyq: Как заболевшим после вакцинации возвращают «зеленый» статус

28 Июля 2021 18:11
Поделиться:
Ashyq: Как заболевшим после вакцинации возвращают «зеленый» статус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как вакцинированному человеку, который заразился коронавирусом, возвращают «зеленый» статус? Этот вопрос прокомментировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 резко ухудшилась в СКО
Астанчане могут звонить в колл-центры по вопросам КВИ «Синий» статус могут убрать из Ashyq Как упрощены требования по подключению к проекту Ashyq

«Действительно, мы никогда не говорили, что вакцинированный не может заболеть. Эффективность вакцин – 92 %, 8 % могут не дать иммунного ответа. На сегодня у нас заболевших после вакцинации очень маленькое количество – 0,1 % от всех привитых. Если у них в Ashyq сегодня зеленый статус, но у них появляется ПЦР положительный тест, система интегрирована, его статус из «зеленого» переходит в «красный». В «красном» статусе они будут находиться 14 дней. Затем автоматически через 14 дней меняется на «зеленый» статус», - отметила Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, что лидеров проекта Ashyq будут поощрять.

«В пяти регионах, которые в «красной» зоне, сложная эпидемиологическая ситуация. По нашим соглашениям сфера услуг полностью приостанавливает работу в выходные дни. Объекты по Ashyq будут работать до 20:00 часов вечера. Мы должны стимулировать предпринимателей. Будут льготы для тех лидеров объектов предпринимательства, которые следуют правилам: работают открыто, сканируют всех посетителей, выдают чеки. Таких ответственных объектов предпринимательства около тысячи. Их работа будет продлена до 22:00 часов», - отметил председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абылай Мырзахметов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Ashyq  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 резко ухудшилась в СКО
Астанчане могут звонить в колл-центры по вопросам КВИ
«Синий» статус могут убрать из Ashyq
Как упрощены требования по подключению к проекту Ashyq
Популярное
1 Как будут работать ТРЦ, кафе, салоны красоты в Карагандинской области
2 Президент прокомментировал новый статус Косшы
3 Главе государства представили инвестиционные проекты Акмолинской области
4 Появилось видео рабочей поездки Президента РК в Акмолинскую область
5 Острый дефицит коек может привести к резкому росту смертности от КВИ - Алексей Цой
Читайте также
Ношение масок проверяют в автобусах Алматы: несколько человек оштрафовали
Лидерам Ashyq в Костанае разрешили работать в выходные и праздники
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив