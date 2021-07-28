Ashyq: Как заболевшим после вакцинации возвращают «зеленый» статус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как вакцинированному человеку, который заразился коронавирусом, возвращают «зеленый» статус? Этот вопрос прокомментировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, мы никогда не говорили, что вакцинированный не может заболеть. Эффективность вакцин – 92 %, 8 % могут не дать иммунного ответа. На сегодня у нас заболевших после вакцинации очень маленькое количество – 0,1 % от всех привитых. Если у них в Ashyq сегодня зеленый статус, но у них появляется ПЦР положительный тест, система интегрирована, его статус из «зеленого» переходит в «красный». В «красном» статусе они будут находиться 14 дней. Затем автоматически через 14 дней меняется на «зеленый» статус», - отметила Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, что лидеров проекта Ashyq будут поощрять.

«В пяти регионах, которые в «красной» зоне, сложная эпидемиологическая ситуация. По нашим соглашениям сфера услуг полностью приостанавливает работу в выходные дни. Объекты по Ashyq будут работать до 20:00 часов вечера. Мы должны стимулировать предпринимателей. Будут льготы для тех лидеров объектов предпринимательства, которые следуют правилам: работают открыто, сканируют всех посетителей, выдают чеки. Таких ответственных объектов предпринимательства около тысячи. Их работа будет продлена до 22:00 часов», - отметил председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абылай Мырзахметов.



