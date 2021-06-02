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    19:27, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Ashyq: как будут работать объекты предпринимательства в Шымкенте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача Шымкента указано, как будут работать объекты предпринимательства в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Объектам общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни смогут работать с 07:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50 %, не более 70 мест. Летние площадки в рамках проекта Ashyq смогут работать в обычном режиме. Фудкортам, участвующим в проекте, разрешается работать с 10:00 до 00 часов при заполняемости не более 50 мест до 30%.

    Сауны, бассейны, СПА-центры также будут работать в обычном режиме.

    Объектам культуры (репетиция) разрешено работать до 100 человек, а также лицам, вакцинированным двумя компонентами. Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии заработают по проекту Ashyq с заполняемостью не более 50%.

    Бильярдные, боулинги работают также с заполняемостью не более 50%, а компьютерные клубы, включая Play Station - при заполняемости не более 60%.

    Банкетным залам разрешено работать по Ashyq с ограничением по времени с 07:00 до 02:00 часов, при обеспечении площади не менее 4х кв. метров. Для проведения поминок - при заполняемости не более 70%, но не более 70 человек. По типу ресторанов и кафе - при заполняемости не более 50%, но не более 70 мест.

    Караоке - с 07:00 до 02:00 часов при заполняемости не более 50%, но не более 60 мест.

    С полным графиком работы объектов предпринимательства в Шымкенте можно ознакомиться здесь .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Шымкент Экономика
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