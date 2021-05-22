Ashyq: как будут проходить марафоны и работать лотерейные клубы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В новом постановлении главного государственного санитарного врача РК расписан график работы объектов, участвующих в проекте Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для регионов в «красной» зоне объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни смогут работать с 07.00 до 02.00 при заполняемости до 50% , не более до 50 мест. В «желтой» зоне - с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 60 мест. В «зеленой» зоне - с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 70 мест.

Летние площадки в регионах в «красной» зоне смогут работать с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50% , не более до 50 мест, в «желтой» зоне - с 7.00 до 02.00 часов. В регионах в «зеленой» зоне ограничения не указаны.

Фуд-корты: в «красной» зоне разрешается работа с 10.00 до 22.00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест, в «желтой» зоне - с 10.00 до 00.00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест, в «зеленой» зоне - с 10.00 до 00.00 часов при заполняемости до 30%, но не более 50 мест.

Банкетным залам, в части проведения поминок, разрешено работать с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек в регионах, находящихся в «красной» зоне. С 07.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 30%,обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек заработают в регионах в «желтой» зоне. А в «зеленой» зоне разрешается работа с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 70 человек.

Банкетные залы по типу ресторанов и кафе в регионах в «красной» зоне заработают с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50% , не более до 50 мест, в «желтой» зоне - с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 60 мест, в «красной» зоне - с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 70 мест.

Сауны, спа-центры, бассейны, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры могут работать без ограничений.

Что касается объектов культуры, в части проведения репетиций, в регионах в «красной» зоне - до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица, в «желтой» зоне – до 50 человек, в «зеленой» зоне – до 100 человек.

Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии работают при заполняемости не более 30% в регионах в «красной» зоне, в «желтой» зоне – заполняемость не более 40 %, в «зеленой» зоне – заполняемость не более 50 %.

Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки и городские нерегулярные (туристические) перевозки в регионах в «красной» зоне разрешаются при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек, а в «желтой» зоне - при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек.

Бильярдные в регионах в «красной» зоне работают при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов, в «желтой» зоне - при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов, в «зеленой» зоне – заполняемость не более 50 %.

При заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов заработают компьютерные клубы, включая PlayStation клубы в регионах в «красной» зоне, допускаются только лица, достигшие 16 лет и старше. В «желтой» зоне - при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов. Допускаются только лица, достигшие 16 лет и старше. В «зеленой» зоне - заполняемость не более 60%.

Боулинги в регионах в «красной» зоне смогут работать при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов, в «желтой» зоне – заполняемость не более 50 %, условия те же и в «зеленой» зоне – также при заполняемости не более 50 %.

Условие работы караоке в регионах в «красной» зоне - разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 30 человек. В «желтой» зоне – разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 50 человек. В «зеленой» зоне - разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 60 человек.

Океанариумы смогут работать при условии разрешения групповых экскурсий не более 15 человек. Выставки в регионах в «красной» зоне будут проходить при заполняемости не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 150 посетителей единовременно. В «желтой» зоне – при заполняемости не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 200 посетителей единовременно. В «зеленой» зоне - не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 250 посетителей единовременно.

В регионах в «красной» зоне разрешено проводить марафоны на открытом воздухе с участием не более 30 человек, в «желтой» зоне – не более 50 человек, в «зеленой» зоне – не более 100 человек. Спортивные мероприятия со зрителями разрешено проводить в регионах в «красной» зоне при заполняемости не более 20%, в «желтой» зоне – не более 30%, в «зеленой» зоне – не более 50 %.

В регионах в «красной» зоне при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек в стране заработают лотерейные клубы или иные точки реализации. В регионах в «желтой» зоне - при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек. В регионах в «зеленой» зоне - при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 60 человек.