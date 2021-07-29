Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства», передает МИА «Казинформ».
Отметим, в этом документе фигурирует новое понятие «темно-красная зона» - зона критического уровня риска ( при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200).
Главный санитарный врач постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на следующих объектах предпринимательства:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением, стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
27) рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
29) букмекерские конторы;
30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
31) объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);
32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.
Этим постановлением утверждаются алгоритмы включения новых участников в проект «Ashyq», внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом, исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq», а также критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» и критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq».
Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры и межобластные и межгородские туристические перевозки будет обеспечен с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq», в том числе через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);
С 9 августа 2021 года, в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200 («темно-красная» зона), объектам со статусом «Лидеры «Ashyq» будет разрешен режим работы до 00.00 часов, прочим объектам, работающим по проекту – до 22.00 часов.
Со 2 августа 2021 года в «темно-красной» зоне в выходные дни приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта «Ashyq», за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) пункта 9 настоящего постановления.
В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда с 2 августа 2021 года решено:
1) приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) настоящего пункта;
2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
3) сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев);
4) допускается вне проекта «Ashyq»:
- проведение строительных работ;
- деятельность промышленных предприятий;
- оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;
- работа туристических компаний, бизнес-центров, отдельные виды деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.);
- деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку;
Вводятся ограничительные меры выходного дня в «темно-красной» зоне.
Акимам Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областей, в соответствии с компетенцией, предписано принять аналогичные меры по ужесточению в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский районы), Шымкент (Сайрамский, Толебийский районы), Караганда (Темиртау, Шахтинск, Абай).
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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