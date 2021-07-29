Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства», передает МИА «Казинформ».

Отметим, в этом документе фигурирует новое понятие «темно-красная зона» - зона критического уровня риска ( при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200).

Главный санитарный врач постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на следующих объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) спа-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением, стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

27) рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

29) букмекерские конторы;

30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

31) объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);

32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.

Этим постановлением утверждаются алгоритмы включения новых участников в проект «Ashyq», внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом, исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq», а также критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» и критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq».

Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры и межобластные и межгородские туристические перевозки будет обеспечен с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq», в том числе через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);

С 9 августа 2021 года, в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200 («темно-красная» зона), объектам со статусом «Лидеры «Ashyq» будет разрешен режим работы до 00.00 часов, прочим объектам, работающим по проекту – до 22.00 часов.

Со 2 августа 2021 года в «темно-красной» зоне в выходные дни приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта «Ashyq», за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) пункта 9 настоящего постановления.

В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда с 2 августа 2021 года решено:

1) приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) настоящего пункта;

2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

3) сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев);

4) допускается вне проекта «Ashyq»:

- проведение строительных работ;

- деятельность промышленных предприятий;

- оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;

- работа туристических компаний, бизнес-центров, отдельные виды деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.);

- деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку;

Вводятся ограничительные меры выходного дня в «темно-красной» зоне.

Акимам Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областей, в соответствии с компетенцией, предписано принять аналогичные меры по ужесточению в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский районы), Шымкент (Сайрамский, Толебийский районы), Караганда (Темиртау, Шахтинск, Абай).

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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