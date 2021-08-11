Ashyq: Через QR проверяется более 400 тысяч человек в сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За две недели количество участников Ashyq выросло в пять раз. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день приложение через QR проверяется более 400 тысяч человек, используют более 400 тысяч пользователей. С 12 апреля было выявлено 46 тысяч нарушителей режима самоизоляции, из них 29 тысяч – со статусом «красный», 16 тысяч со статусом «желтый». В сутки через QR проверяется более 400 тысяч человек», - отметил Нариман Абильшаиков.

Он напомним, что с начала июля к проекту подключились ТРЦ, ТД и рынки.

«Увеличился охват участников проекта, выросла выявляемость нарушителей карантина в 10 раз. С 29 июля упрощен порядок подключения к QR, сокращены сроки с 9 дней до 10 минут. Ранее, в течение трех месяцев количество участников росло по 1000 в неделю, а сейчас количество участников выросло до 100 тысяч. Таким образом, за две недели количество участников выросло в пять раз», - отметил он.



