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Ashyq: Через QR проверяется более 400 тысяч человек в сутки

11 Августа 2021 09:22
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Ashyq: Через QR проверяется более 400 тысяч человек в сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За две недели количество участников Ashyq выросло в пять раз. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день приложение через QR проверяется более 400 тысяч человек, используют более 400 тысяч пользователей. С 12 апреля было выявлено 46 тысяч нарушителей режима самоизоляции, из них 29 тысяч – со статусом «красный», 16 тысяч со статусом «желтый». В сутки через QR проверяется более 400 тысяч человек», - отметил Нариман Абильшаиков.

Он напомним, что с начала июля к проекту подключились ТРЦ, ТД и рынки.

«Увеличился охват участников проекта, выросла выявляемость нарушителей карантина в 10 раз. С 29 июля упрощен порядок подключения к QR, сокращены сроки с 9 дней до 10 минут. Ранее, в течение трех месяцев количество участников росло по 1000 в неделю, а сейчас количество участников выросло до 100 тысяч. Таким образом, за две недели количество участников выросло в пять раз», - отметил он.



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Автор:

Арайлым Мұрат

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